3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Старейший фельдшер Беларуси по сей день работает в деревне Покрашево Слуцкого района
Наша страна действительно богата такими людьми, по-настоящему преданными своему делу, которые своим трудом прославляют Беларусь, делают ее лучше и помогают сохранить традиции. Все это относится и к герою нашего следующего сюжета. Старейший фельдшер страны, которому 92 года, по сей день работает в деревне Покрашево Слуцкого района. О призвании всей жизни помогать людям - репортаж из первых уст (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера