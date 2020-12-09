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Старейший фельдшер Беларуси по сей день работает в деревне Покрашево Слуцкого района

Наша страна действительно богата такими людьми, по-настоящему преданными своему делу, которые своим трудом прославляют Беларусь, делают ее лучше и помогают сохранить традиции. Все это относится и к герою нашего следующего сюжета. Старейший фельдшер страны, которому 92 года, по сей день работает в деревне Покрашево Слуцкого района. О призвании всей жизни помогать людям - репортаж из первых уст (видео).

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