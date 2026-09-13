Стариченок: Высокие оценки развития регионов у белорусов - закономерное следствие госполитики

Более 70 % населения Беларуси положительно оценивают развитие своих населенных пунктов, и за этой цифрой стоит системная государственная работа.

Валентин Стариченок, завцентром политологии Института социологии НАН Беларуси:

"Более 70 % населения довольны развитием своего населенного пункта в целом. И это закономерное следствие государственной политики, направленной на укрепление развития социальной инфраструктуры. В рамках самой государственной политики есть ряд приоритетов, которые и направлены на улучшение жизни на местах. Если посмотреть на программу социально-экономического развития Республики Беларусь, там выделены такие приоритеты, как сильные регионы, создание качественной и удобной среды для жизни. И все это не просто слова, а программы, у которых есть свои показатели, которые необходимо достигнуть. И государство в этом плане планомерно ведет политику улучшения жизни именно в регионах".