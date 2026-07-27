Сельскохозяйственная политика ЕС уничтожила прибалтийских аграриев. Таким мнением поделился в эфире "Первого информационного" главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

Андрей Стариков:

"Единая европейская сельхозполитика убила прибалтийское сельское хозяйство. А почему она это сделала? Потому что в модель Европейского союза заложено понимание метрополия = колония. Прибалтов туда звали ради политических соображений, буфера между Россией и ЕС, но они были нужны как рынок сбыта и источник рабочей силы, но не нужны были как конкуренты, у которых есть свое преимущество в виде дешевой рабочей силы".

Прибалтику, отметил также эксперт, не звали в ЕС, чтобы латвийское и литовское молоко стояло рядом с немецким на полке магазина в Берлине. Их звали, чтобы немецкий пакет молока стоял в Риге, Таллине и Вильнюсе.

Фото: magnific.com