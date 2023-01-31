Стариков: Африка - перспективный для Беларуси экспортный рынок

Африка и страны Востока, и страны арабского мира - это те рынки, где Беларусь зарабатывает и делает это не сегодня, а начала делать уже вчера и даже позавчера. Если мы смотрим показатели товарооборота, то с тем же Зимбабве за 2022 год эти значения выросли кратно. Торговля интенсифицируется, это любопытный рынок, это рынок, обладающий покупательским спросом, поэтому рынок, безусловно, перспективный и политически, и экономически. Это регион, который смотрит на нас, на Союзное государство, на Россию, на Беларусь и ожидает от нас встречных шагов. Это регион, который нуждается в сельхозпродукции, в продукции питания, в нашей промышленности. Беларусь поставляет в страны Африки тяжелую технику, грузовики, промышленные автомобили, поэтому, безусловно, контакты есть, их надо наращивать, их надо интенсифицировать.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews