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Стариков: Африка - перспективный для Беларуси экспортный рынок
В условиях санкционного давления со стороны западных стран Беларусь обращает более пристальное внимание на другие рынки. И одним из самых перспективных направлений сотрудничества является африканское. Понимая это, Минск мыслит прагматично и уже не первый год налаживает партнерство со странами континента в экспортном направлении. Таким мнением поделился российский политолог Андрей Стариков.
Африка и страны Востока, и страны арабского мира - это те рынки, где Беларусь зарабатывает и делает это не сегодня, а начала делать уже вчера и даже позавчера. Если мы смотрим показатели товарооборота, то с тем же Зимбабве за 2022 год эти значения выросли кратно. Торговля интенсифицируется, это любопытный рынок, это рынок, обладающий покупательским спросом, поэтому рынок, безусловно, перспективный и политически, и экономически. Это регион, который смотрит на нас, на Союзное государство, на Россию, на Беларусь и ожидает от нас встречных шагов. Это регион, который нуждается в сельхозпродукции, в продукции питания, в нашей промышленности. Беларусь поставляет в страны Африки тяжелую технику, грузовики, промышленные автомобили, поэтому, безусловно, контакты есть, их надо наращивать, их надо интенсифицировать.
Фото:pixabay.com
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