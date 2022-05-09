Стариков: Экономически страны Прибалтики не самодостаточны

Мэр Вильнюса заявил, что им уже принято решение о разрушении мемориала на Антакальнисском кладбище. Это будет сделано, как только найдут юридическую зацепку - памятник относится к объектам культурного наследия. Там захоронено свыше 3 тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, погибших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса.

Только в Украине военных памятников демонтировано свыше десятка. Последним снят с постамента танк Т-34 в Житомире. Надругательству подвергались памятники в Таллинне и Риге. Премьер Латвии заявил, что принято решение о сносе памятника советским воинам в латвийской столице. По его словам, ценности демократии и памятник несовместимы. Что это означает - попробуйте догадаться сами.

Спецслужбы Литвы, Латвии и Эстонии выступили с предупреждениями, что любые памятные мероприятия 9 Мая будут рассматриваться властями как провокации. Украинские города просто объявляют комендантский час на период с 8 по 10 мая.

Возникает ощущение, что у балтийских властей, кроме иррациональных беспочвенных страхов и русофобии, есть и необходимость отвлечь население от обостряющихся социально-экономических проблем.

Об уроках исторической памяти и об энергетическом кризисе, который на этот раз Прибалтика может не пережить, в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал известный политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

О правомерном вандализме и запрете празднования Дня Победы

Видна борьба с памятниками. Возьмем ту же Латвию. Уже принято политическое решение о сносе монумента освободителям. Над памятником глумятся, его обливают краской, ставят таблички, которые рассказывают об оккупации, доступ к самому монументу обнесен забором. Для чего это сделано? Мероприятия и так запрещены, но люди пойдут класть цветы, и поиздеваться над ними еще больше, не допустить их физического контакта со стелой, с главным центром этого комплекса, где всегда 9 Мая ковер из цветов. Есть другие памятники, над ними издеваются ежедневно, многие демонтированы, многие будут демонтированы, поэтому политика системна и последовательна. Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews

Об информационной вакуумизации

За просмотр запрещенных российских каналов наказывают штрафом в 700 евро, это гигантские деньги по местным меркам, лишь за то, что вы посмотрели Соловьева или телеканал "Беларусь 1". То, что мы видим: объявить 9 мая Днем солидарности с украинскими военными преступниками - это политтехнологическая подмена, способ перетащить повестку. О чем-то надо говорить 9 Мая, говорить в СМИ, говорить политикам, и они создают для себя смысловое пространство, чтобы заболтать наше 9 Мая за украинской пропагандой.

О суверенитете и независимости стран Прибалтики

В отношении государств, наверное, правильнее говорить о суверенитете, что его нет. Могут ли они сами определять свою внешнюю политику? Нет. Могут ли они сами в полной степени определять внутреннюю политику и кадровую политику? Тоже нет. Известная история, когда состав Кабинета министров Латвии, список министров передается посольству США в Риге и согласуется с ним. Экономически эти страны не самодостаточны, это организм, подключенный к аппарату искусственной жизнедеятельности в виде европейских фондов и субсидий. Они не могут быть суверенны, находясь в Европейском союзе и в НАТО, потому что эти организации - это не коллегиальный орган, это не орган равных государств в отличие от наших образований: Евразийского экономического союза, ОДКБ. Мы учли все недостатки западных альтернатив, поэтому формировали свои организации абсолютно иначе.

Чем может обернуться энергетическое эмбарго