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Стариков: Экономически страны Прибалтики не самодостаточны
Мэр Вильнюса заявил, что им уже принято решение о разрушении мемориала на Антакальнисском кладбище. Это будет сделано, как только найдут юридическую зацепку - памятник относится к объектам культурного наследия. Там захоронено свыше 3 тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, погибших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса.
Только в Украине военных памятников демонтировано свыше десятка. Последним снят с постамента танк Т-34 в Житомире. Надругательству подвергались памятники в Таллинне и Риге. Премьер Латвии заявил, что принято решение о сносе памятника советским воинам в латвийской столице. По его словам, ценности демократии и памятник несовместимы. Что это означает - попробуйте догадаться сами.
Спецслужбы Литвы, Латвии и Эстонии выступили с предупреждениями, что любые памятные мероприятия 9 Мая будут рассматриваться властями как провокации. Украинские города просто объявляют комендантский час на период с 8 по 10 мая.
Возникает ощущение, что у балтийских властей, кроме иррациональных беспочвенных страхов и русофобии, есть и необходимость отвлечь население от обостряющихся социально-экономических проблем.
Об уроках исторической памяти и об энергетическом кризисе, который на этот раз Прибалтика может не пережить, в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал известный политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.
О правомерном вандализме и запрете празднования Дня Победы
Видна борьба с памятниками. Возьмем ту же Латвию. Уже принято политическое решение о сносе монумента освободителям. Над памятником глумятся, его обливают краской, ставят таблички, которые рассказывают об оккупации, доступ к самому монументу обнесен забором. Для чего это сделано? Мероприятия и так запрещены, но люди пойдут класть цветы, и поиздеваться над ними еще больше, не допустить их физического контакта со стелой, с главным центром этого комплекса, где всегда 9 Мая ковер из цветов. Есть другие памятники, над ними издеваются ежедневно, многие демонтированы, многие будут демонтированы, поэтому политика системна и последовательна.
Об информационной вакуумизации
За просмотр запрещенных российских каналов наказывают штрафом в 700 евро, это гигантские деньги по местным меркам, лишь за то, что вы посмотрели Соловьева или телеканал "Беларусь 1". То, что мы видим: объявить 9 мая Днем солидарности с украинскими военными преступниками - это политтехнологическая подмена, способ перетащить повестку. О чем-то надо говорить 9 Мая, говорить в СМИ, говорить политикам, и они создают для себя смысловое пространство, чтобы заболтать наше 9 Мая за украинской пропагандой.
О суверенитете и независимости стран Прибалтики
В отношении государств, наверное, правильнее говорить о суверенитете, что его нет. Могут ли они сами определять свою внешнюю политику? Нет. Могут ли они сами в полной степени определять внутреннюю политику и кадровую политику? Тоже нет. Известная история, когда состав Кабинета министров Латвии, список министров передается посольству США в Риге и согласуется с ним. Экономически эти страны не самодостаточны, это организм, подключенный к аппарату искусственной жизнедеятельности в виде европейских фондов и субсидий. Они не могут быть суверенны, находясь в Европейском союзе и в НАТО, потому что эти организации - это не коллегиальный орган, это не орган равных государств в отличие от наших образований: Евразийского экономического союза, ОДКБ. Мы учли все недостатки западных альтернатив, поэтому формировали свои организации абсолютно иначе.
Чем может обернуться энергетическое эмбарго
Страны Прибалтики нисколько не подготовлены для такого решения, как отказ от российского газа, в частности, от российских углеводородов и электроэнергии. Нет ни инфраструктуры, ни запасов. Уже объявлено, что цены в новом отопительном сезоне осенью увеличатся как минимум на 60 % в Латвии. Это оптимистичные оценки, это даже такая психотерапия властей, они об этом не думают. Единственный, кто думает о газовом будущем Латвии, - это бывший премьер, а ныне глава газовой компании Latvijas Gaze Калвитис. Он просит открыть счет в Газпромбанке, он просит руководство страны дать ему возможность в соответствии с требованиями России осуществлять платежи в российский рублях, но ему не дают. Почему? Потому что политика впереди экономики, надо делать все те глупости, о которых говорят в Киеве, а именно: блокировать поставки газа, клянчить ленд-лиз, закупать вооружение и все такое прочее. Они делают это с рвением, которого нет ни у кого, даже у тех, кто инициировал этот конфликт, - у Соединенных Штатов.
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