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Стариков: Логистический потенциал Беларуси привлекает страны Востока и Африки
ОАЭ - одно из самых перспективных и быстроразвивающихся государств в арабском регионе. Выгодное географическое положение, высокоразвитая транспортная система делают Беларусь крупнейшим логистическим коридором на всем евразийском пространстве и усиливают взаимовыгодное сотрудничество.
Такое мнение высказал российский политолог Андрей Стариков.
Страны региона Востока и Африки заинтересованы, безусловно, в логистическом потенциале Беларуси, в ее транспортном секторе в большей степени. Пока эту отрасль используют Объединенные Арабские Эмираты. Если я не ошибаюсь, то сумма предоставленных услуг по транзитной отрасли за 2022 год составляет 200 млн долларов. Это те деньги, которые бизнесмены Объединенных Арабских Эмиратов заплатили Беларуси за ее логистический коридор, логистические мощности и возможности транспортировки грузов. Поэтому направление перспективное, оно будет развиваться, тем более в условиях становления многополярности растущих полифонии политического мира и, как следствие торгово-экономических отношений. Движение к большей регионализации - здесь Президент Лукашенко максимально современен. Мы чтим его, естественно, за политический опыт, но это абсолютно современный в плане международных отношений политический лидер, который не на словах, а на деле, на практике уже работает в условиях процесса становления многополярности.
Фото:pixabay.com
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