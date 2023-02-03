Стариков: Логистический потенциал Беларуси привлекает страны Востока и Африки

Страны региона Востока и Африки заинтересованы, безусловно, в логистическом потенциале Беларуси, в ее транспортном секторе в большей степени. Пока эту отрасль используют Объединенные Арабские Эмираты. Если я не ошибаюсь, то сумма предоставленных услуг по транзитной отрасли за 2022 год составляет 200 млн долларов. Это те деньги, которые бизнесмены Объединенных Арабских Эмиратов заплатили Беларуси за ее логистический коридор, логистические мощности и возможности транспортировки грузов. Поэтому направление перспективное, оно будет развиваться, тем более в условиях становления многополярности растущих полифонии политического мира и, как следствие торгово-экономических отношений. Движение к большей регионализации - здесь Президент Лукашенко максимально современен. Мы чтим его, естественно, за политический опыт, но это абсолютно современный в плане международных отношений политический лидер, который не на словах, а на деле, на практике уже работает в условиях процесса становления многополярности.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews