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Стариков: Санкции против Беларуси привели к политическому кризису в Литве
Глупость литовских политиков может спровоцировать своих граждан на протесты. Таким мнением с нами поделился политолог Андрей Стариков. По его словам, уже в следующем году мы можем стать свидетелями того, как правительственный корабль Шимоните успешно пойдет ко дну.
Если литовская железная дорога и клайпедский порт в итоге обанкротятся из-за санкций против Беларуси, нынешнюю литовскую власть не спасет даже подводная лодка.
Убытки есть, убытки будут, они будут расти. Главный фактор, который отнимет у населения самое большое количество денег, это глупость литовских политиков. И если глупость правительства убивает ЛЖД в одночасье, то правительство получает как минимум улицу. Санкции против Беларуськалия уже привели к политическому кризису - это заявление об отставках как главы МИД, так и Минтранспорта. Это была такая постановка, литовская оперетка - очень хороший способ не нести ответственность - заявил об отставке, взятки гладки. Поэтому мы и видели этот розыгрыш.
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