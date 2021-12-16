Стариков: Санкции против Беларуси привели к политическому кризису в Литве

Убытки есть, убытки будут, они будут расти. Главный фактор, который отнимет у населения самое большое количество денег, это глупость литовских политиков. И если глупость правительства убивает ЛЖД в одночасье, то правительство получает как минимум улицу. Санкции против Беларуськалия уже привели к политическому кризису - это заявление об отставках как главы МИД, так и Минтранспорта. Это была такая постановка, литовская оперетка - очень хороший способ не нести ответственность - заявил об отставке, взятки гладки. Поэтому мы и видели этот розыгрыш.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews