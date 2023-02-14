ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стариков: США и украинский кризис добивают ЕС

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, так как его затягивание позволяет стране получать максимальную выгоду, причем в ущерб даже для главного союзника Вашингтона - ЕС. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог, руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков. По словам эксперта, европейские страны в результате навязанной "заокеанским братом" стратегии рискуют потерять остатки политической и военно-экономической субъектности.

Национальные правительства многих европейских стран вынуждены послушно соучаствовать в этой прокси-войне в конфликте с Россией. Импульс задают американцы. Увеличивать помощь требуют американцы. Их традиционная тактика на европейском треке всегда была связана с наращиванием военных расходов. Достаточно вспомнить, как они давили на эти 2 % НАТО, которые должны страны - члены альянса выплачивать в бюджет организации. Безусловно, они главные бенефициар этого конфликта, который они эскалируют, которому они не дают возможности войти в колею урегулирования, в котором они заинтересованы. Европейский союз здесь очень слабо субъектен, это объект, который используется для дальнейшей эскалации, который принимает на себя основной экономический, а в последствии те акции протеста, которые мы наблюдаем, конвертируются и в политические удары, и Европейский союз окажется, не считая Украины, самым пострадавшим по итогу.
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все