Национальные правительства многих европейских стран вынуждены послушно соучаствовать в этой прокси-войне в конфликте с Россией. Импульс задают американцы. Увеличивать помощь требуют американцы. Их традиционная тактика на европейском треке всегда была связана с наращиванием военных расходов. Достаточно вспомнить, как они давили на эти 2 % НАТО, которые должны страны - члены альянса выплачивать в бюджет организации. Безусловно, они главные бенефициар этого конфликта, который они эскалируют, которому они не дают возможности войти в колею урегулирования, в котором они заинтересованы. Европейский союз здесь очень слабо субъектен, это объект, который используется для дальнейшей эскалации, который принимает на себя основной экономический, а в последствии те акции протеста, которые мы наблюдаем, конвертируются и в политические удары, и Европейский союз окажется, не считая Украины, самым пострадавшим по итогу.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

