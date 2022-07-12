Стариков: США не заинтересованы в независимой Европе

Давление Запада в отношении России на практике сейчас оборачивается давлением Соединенных Штатов на ЕС. Зачем? Чтобы не допустить суверенизацию Европейского союза, чтобы усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов, чтобы захватить европейские рынки, вытесняя тот же российский газ и замещая это более дорогим СПГ, чтобы не допустить появления каких-либо суверенных структур. В Восточной Европе после Мадридского саммита все делается для этого. И, выходя из украинского кризиса, Европа выйдет оттуда ослабленная, абсолютно зависимая от Соединенных Штатов, не суверенная, с обедневшим недовольным населением и в состоянии перманентного политического кризиса, потому что будут бунты, будут протесты, будет социальная нестабильность. И это говорим не мы уже, и даже это говорят не остатки старой оппозиции в Польше или в Прибалтике, это говорят в Австрии, это говорят в Германии. Европа отказывается от своих принципов.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews