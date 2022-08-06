Стариков: Тотальная экономия ждет европейцев этой зимой

Холодная зима во всех отношениях (холодная без учета температуры на улице) холодная потому, что топить будет дорого, топить будет нечем, люди будут экономить. Счета за отопление будут появляться в начале отопительного сезона (это сентябрь, октябрь) - они будут колоссальные. Где-то в 2 раза, где-то в 4 раза, где-то на 50 % - очень сильно все зависит от муниципалитета, от управляющих компаний, от внутреннего рынка и как поставки поделены в рамках этого внутреннего рынка. Тем не менее подорожание ощутят как в Восточной Европе, так и в Западной. Если отойти в сторону Прибалтики и взглянуть на ту же Великобританию (есть цифры, есть оценки местных НКО) половина домохозяйств будут экономить на коммунальных услугах. Это значит, что они будут теплее одеваться дома, они будут меньше топить, они будут экономить горячую воду, они будут отказываться либо менять свои поведенческие установки и привычки, а порядка 8 млн - это беспросветные должники Великобритании. Они просто не смогут себе позволить оплачивать коммунальные услуги. Это не вопрос экономии - они в принципе не смогут позволить себе стандартно минимальный пакет.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews