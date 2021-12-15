Стариков: Убытки от санкций в Литве будут только расти

Железная дорога литовская уже заявила о том, что находится в ситуации банкротства. Если мы моделируем дальнейшую ситуацию так, что ЛЖД прекращают транзит калийных удобрений из Беларуси и выплачивают неустойку уже по за заавансированным сделкам - январь-февраль 2022 года, то ЛЖД становятся банкротом. Они не способны обслужить невыполнение этих обязательств, потерь, которые заявляли сами специалисты ЛЖД, в 100 млн долларов. Это та сумма, которую ЛЖД не переварят, она их убьет. ЛЖД надо будет сдавать на металлолом либо они останутся ржаветь. Поэтому, конечно, Литва не будет допускать такого развития событий, но политики, в частности министр иностранных дел, толкают ситуацию в этом направлении. И хотя вроде бы мы уже порадовались его отставке, но нет, Ландсбергис сохранил портфель. Наверное, для Ландсбергиса и главы Минтранса было бы лучше сбежать сейчас, потому что корабль литовского правительства премьера Шимоните начал тонуть. Прийти на смену главы МИД, Минтранса в той ситуации, к которой они привели свои отрасли, идиотов нет. Прибалтика тоже имеет одну особенность - не на все направления можно найти министров. Мы не раз наблюдали, когда их ищут чуть ли не по объявлениям в газете, потому что никто не хочет брать на себя политическую ответственность за дальнейшие провалы. Это должность самоубийцы



Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews