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Стариков: Убытки от санкций в Литве будут только расти
Истерика среди литовских чиновников вполне понятна: получилось совсем не то, что заказывали западные кураторы. В итоге санкционный бумеранг ударил по литовской экономике: потенциальное банкротство железной дороги, огромные убытки Клайпедского порта плюс отставка министров. А отвечать кто будет?
По словам политолога Андрея Старикова, подобные действия - не более чем театральные представления и заключаются в банальном нежелании нести ответственность за свои поступки. После того что некоторые чиновники, в частности, глава МИД Литвы успели натворить, правительственный корабль Шимоните с завидным успехом тянет на дно.
Железная дорога литовская уже заявила о том, что находится в ситуации банкротства. Если мы моделируем дальнейшую ситуацию так, что ЛЖД прекращают транзит калийных удобрений из Беларуси и выплачивают неустойку уже по за заавансированным сделкам - январь-февраль 2022 года, то ЛЖД становятся банкротом. Они не способны обслужить невыполнение этих обязательств, потерь, которые заявляли сами специалисты ЛЖД, в 100 млн долларов. Это та сумма, которую ЛЖД не переварят, она их убьет. ЛЖД надо будет сдавать на металлолом либо они останутся ржаветь. Поэтому, конечно, Литва не будет допускать такого развития событий, но политики, в частности министр иностранных дел, толкают ситуацию в этом направлении. И хотя вроде бы мы уже порадовались его отставке, но нет, Ландсбергис сохранил портфель. Наверное, для Ландсбергиса и главы Минтранса было бы лучше сбежать сейчас, потому что корабль литовского правительства премьера Шимоните начал тонуть. Прийти на смену главы МИД, Минтранса в той ситуации, к которой они привели свои отрасли, идиотов нет. Прибалтика тоже имеет одну особенность - не на все направления можно найти министров. Мы не раз наблюдали, когда их ищут чуть ли не по объявлениям в газете, потому что никто не хочет брать на себя политическую ответственность за дальнейшие провалы. Это должность самоубийцы
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