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Стариков: За словами Лукашенко внимательно следят на Западе
Мысли, прозвучавшие в Послании Александра Лукашенко, своевременны и важны не только сегодня. Ценность этих слов будет актуальна и далеко в будущем. Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог Андрей Стариков. По его словам, в обращении Президента обозначены не только внутрибелорусские вопросы, но и важные геополитические тезисы. Его слова, без преувеличения, могут отрезвить некоторых европейских демократов, которые оторвались от реальности.
Помимо обращения непосредственно к белорусской нации, в выступлении Лукашенко, конечно, был ряд знаковых посланий вовне, в том числе оппонентов белорусской государственности. Главное послание о красных линиях. Из Послания мы видим, насколько резонируют слова Президента во всех слоях общества. Мы видим, насколько Лукашенко чувствует дух истории. Насколько то, что Лукашенко адресует белорусскому народу, волнует этот самый народ. То, что мы услышали сегодня, резонирует за пределами Беларуси - и у жителей Прибалтики, которые понимают, насколько их правители оторваны от реальности. И, я думаю, слова Президента Лукашенко услышат на Западе, потому что в отличие от западных политиков Лукашенко живет чаяниями народа, славянского народа, в отличие от западных лидеров. Все и всегда познается в сравнении.
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