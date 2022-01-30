Стариков: За словами Лукашенко внимательно следят на Западе

Помимо обращения непосредственно к белорусской нации, в выступлении Лукашенко, конечно, был ряд знаковых посланий вовне, в том числе оппонентов белорусской государственности. Главное послание о красных линиях. Из Послания мы видим, насколько резонируют слова Президента во всех слоях общества. Мы видим, насколько Лукашенко чувствует дух истории. Насколько то, что Лукашенко адресует белорусскому народу, волнует этот самый народ. То, что мы услышали сегодня, резонирует за пределами Беларуси - и у жителей Прибалтики, которые понимают, насколько их правители оторваны от реальности. И, я думаю, слова Президента Лукашенко услышат на Западе, потому что в отличие от западных политиков Лукашенко живет чаяниями народа, славянского народа, в отличие от западных лидеров. Все и всегда познается в сравнении.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews