Стариков: Закрытие границ с Беларусью - это очередная попытка стран Балтии обратить на себя внимание

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

Литовцы, поляки латыши и эстонцы. Хотя эстонцы не граничат напрямую, они пробовали изолировать, полностью закрыть этот сухопутный коридор. Поэтому первое, безусловно, и беспокоит то, что население стран Прибалтики и Польши интересуется соседней страной и с радостью туда ездит. Второе, конечно, это транзит на континенте. Безусловно, тут участвуют и западники, и натовцы, американцы, которые хотят иметь инструменты контроля, вмешиваться в эти сухопутные коридоры. Их смущает грузопоток из России из Китая, они хотели бы на это влиять, они хотели бы шантажировать и иметь инструменты шантажа.