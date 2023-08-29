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Стариков: Закрытие границ с Беларусью - это очередная попытка стран Балтии обратить на себя внимание
Встреча стран Балтии с участием Польши по вопросу закрытия границ с Беларусью была всего лишь игрой. Так утверждает руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков.
По его словам, каждая из стран преследует вполне конкретные меркантильные цели, но пока они добились лишь огромных очередей на выезд из Беларуси в ЕС, а точнее, более 730 фур и почти 700 легковых автомобилей.
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:
Литовцы, поляки латыши и эстонцы. Хотя эстонцы не граничат напрямую, они пробовали изолировать, полностью закрыть этот сухопутный коридор. Поэтому первое, безусловно, и беспокоит то, что население стран Прибалтики и Польши интересуется соседней страной и с радостью туда ездит. Второе, конечно, это транзит на континенте. Безусловно, тут участвуют и западники, и натовцы, американцы, которые хотят иметь инструменты контроля, вмешиваться в эти сухопутные коридоры. Их смущает грузопоток из России из Китая, они хотели бы на это влиять, они хотели бы шантажировать и иметь инструменты шантажа.
"Одновременно поступали массовые запросы именно в Вашингтон для размещения американского контингента под предлогом накаленности ситуации на границе и потенциальной эскалации. На это была сделана ставка, была надежда на то, что американцы поведутся, что закинут дополнительные силы, дополнительный контингент. Это то, чего добиваются страны Прибалтики - стать полигоном НАТО и жить за счет этой ренты, когда они сдают свою территорию под полигон НАТО под потенциальный будущий театр военных действий", - подчеркнул Андрей Стариков.
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