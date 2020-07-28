Старинную усадьбу Дуниных-Раецких XIX века восстанавливает белорусская семья

Дом с историей восстанавливает белорусская семья. Старинная усадьба рода Дуниных-Раецких - памятник архитектуры XIX века. В советское время в имении разместили поликлинику. А 10 лет назад дом выкупила семья минских художников. О спасении древней усадьбы - Елена Бормотова.





Памятник архитектуры XIX века. Охраняется государством

Табличка - как напоминание о прошлом. Усадебный дом из списка историко-культурной ценности был исключен в 2007 году. К тому моменту уже несколько лет старинная усадьба была бесхозной. Семья художников Солдатовых выкупили ее на аукционе за одну базовую. В то время это было примерно 10 долларов.

Дом, куда Адам Мицкевич ездил на свидание

Дом с историей. Классический образец с колоннами и верандой. В разное время им владели представители различных родов и фамилий. В одно время частым гостем здесь был Адам Мицкевич, который навещал свою возлюбленную Марилю Верещако. Дом принадлежал ее брату Юзефу. Через определенный промежуток времени хозяином имения уже был внук Марили - граф Путткамер. А в советское время здесь размещалась поликлиника.

Впервые имение Дуниных-Раецких упоминается в литовских метриках в начале XVI века. Тогда оно занимало 200 гектаров. Сегодня, понятно, территория значительно меньше. В собственности современных владельцев - усадебный дом и старинный парк.

Магнатские залы для единственного в мире музея соломки

Историю имения новые хозяева восстанавливали по архивным документам. Для этого приходилось выезжать и в Краков, и в Варшаву. Исследовательская работа шла параллельно с восстановлением дома. Главная задача для Солдатовых - создание музея соломки. Единственного в Беларуси. Он, правда, официально не зарегистрирован. Под домашнюю музейную экспозицию отдали один из залов. Хозяйка - мастер соломоплетения. Ее работы находятся в музеях Великобритании, США, России.

Вера Солдатова, владелица усадьбы в аг. Райце:

"Зимой плету солому на заказы, а летом ремонтом занимается, огородами, парком, потому что мы богатые. Вокруг нас деревья, которые дают очень много листвы. Мы соблюдаем здесь экосистему. Листья собираем, складируем, перегнивают и перегной вносим опять в почву. Не жжем листья".



Восстановить дом практически в одиночку невозможно. Хоть и прошло уже 10 лет

Главное, что удалось остановить его разрушение. Солдатовы избегают всякого новодела, восстанавливают и паркет, и оконные рамы. Одно крыло жилое. Там хозяйские комнаты. Есть и большая мастерская для владельца - художника-иконописца.

Александр Солдатов, художник-иконописец, владелец усадьбы в аг. Райце:

"В доме если только ремонтом заниматься, то в конце концов возникает вопрос, а кто я? Штукатур-маляр или кочегар или основа какая-то оставаться должна. Для поддержания этой основы пытаюсь и живописью заниматься, и иконой. Икона - это как основа духовная".