Стародавний Будслав и знаменитый на весь мир санктуарий Матери Божией Будславской встречает гостей

По традиции в первые выходные июля агрогородок в Мядельском районе становится местом паломничества верующих из разных уголков Беларуси. Здесь уже более 30 лет проходит фестиваль, который Всемирная организация ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия всего человечества. Традиция проведения Будславского фестиваля никогда не прерывалась. Поклониться чудотворному образу приходят и католики, и православные. Все пилигримы идут в Будслав пешком, преодолевая и километры, и погодные условия. С утра в Будславе шел дождь, но это не помешало празднику: сегодня тысячи верующих с радостными приветственными песнопениями и молитвами подошли к костелу Вознесения Пресвятой Девы Марии, чтобы высказать свою радость от встречи со святыней и коленопреклоненно поклониться ей. С 1598 года реликвия неизменно находится в Будславе.

