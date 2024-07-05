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Стародавний Будслав и знаменитый на весь мир санктуарий Матери Божией Будславской встречает гостей
Стародавний Будслав и знаменитый на весь мир санктуарий Матери Божией Будславской сегодня встречает гостей!
По традиции в первые выходные июля агрогородок в Мядельском районе становится местом паломничества верующих из разных уголков Беларуси. Здесь уже более 30 лет проходит фестиваль, который Всемирная организация ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия всего человечества. Традиция проведения Будславского фестиваля никогда не прерывалась. Поклониться чудотворному образу приходят и католики, и православные. Все пилигримы идут в Будслав пешком, преодолевая и километры, и погодные условия. С утра в Будславе шел дождь, но это не помешало празднику: сегодня тысячи верующих с радостными приветственными песнопениями и молитвами подошли к костелу Вознесения Пресвятой Девы Марии, чтобы высказать свою радость от встречи со святыней и коленопреклоненно поклониться ей. С 1598 года реликвия неизменно находится в Будславе.
Фестиваль в Будславе - это совместная молитва, общение, культурные проекты и молодежные встречи. Фестиваль длится два дня. Самой яркой и вдохновенной его частью станет сегодняшняя ночная процессия open air со списком иконы Матери Божией Будславской. К подлинному же чудотворному образу верующие могут прибегать в любое время - костел в Будславе открыт всегда и для всех.
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