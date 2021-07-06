Стародавний народный обряд возродили в Строчицах

Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Сотрудники этноучреждения пригласили гостей на "Сенокосную толоку", во время которой дали мастер-класс по косовице, провели символическое праздничное шествие под характерные обрядовые песни, а также показали, как правильно острить косу. Тут же был организован и конкурс косарей. Самые ловкие получили призы.