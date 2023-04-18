Старовойтова: В системе образования не должно быть революции, должно быть эволюционное развитие!

В вопросе совершенствования и развития системы образования не должно быть революции, а должно быть эволюционное развитие, исходя из той ситуации и той потребности, которая на данном этапе возникает в обществе. Такое мнение в проекте "Успеть до полуночи" высказала Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по восстановлению, науке, культуре и социальному развитию.

"Сегодня в высших учебных заведениях работают специалисты, преподаватели, которые когда-то поступали тоже по результату ЦТ. Эта форма сложилась, что называется, стала привычной. Также важным моментом является тот факт, что абсолютно исключается субъективизм, мы получаем абсолютно независимую оценку. Именно по этому было много споров, много подходов. В итоге мы решили двигаться поступательно", - заявила Ирина Старовойтова.

"Также хочу отметить, что Президент Беларуси очень внимательно, выслушав очень разные позиции, поддержал именно такой подход. В этом году уже сформирована государственная комиссия, в которую вошли сенаторы, депутаты. Поэтому для всех нас очень важен процесс приемной кампании этого года", - подытожила сенатор.