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Старовойтова: Верховенство закона и справедливость - главное при решении вопросов граждан

Завершился личный прием граждан в рамках работы Национальной комиссии по правам ребенка. Выслушала жителей Минска и области зампредседателя комиссии Ирина Старовойтова. Обращались родители, дети, их законные представители с вопросами социального благополучия ребенка в семье, соблюдения его прав и интересов. Также волновало и военно-патриотическое воспитание молодежи - в лагеря могут попасть не все. С предложением расширить количество мест выступила мама 8-летнего сына - жительница Заславля. В самом городе более 45 детей хотели бы провести эти летние каникулы с пользой. Инициативу поддержали.

В каждой области есть приемные комиссии, куда могут обратиться дети, родители и решить любые вопросы. Часто вопросы настолько сложные, что, конечно, требуют определенного времени, требуют проработки. Эти вопросы решаются во взаимодействии с государственными органами. То есть, мы делаем запрос, мы видим переписку, мы анализируем законодательные акты, но в решениях всегда два основных принципа - верховенство закона и справедливость.
Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Практика личного приема граждан дает результаты. Вопросы решаются либо на месте, либо обязательно берутся на контроль.

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