Старовойтова: Верховенство закона и справедливость - главное при решении вопросов граждан

В каждой области есть приемные комиссии, куда могут обратиться дети, родители и решить любые вопросы. Часто вопросы настолько сложные, что, конечно, требуют определенного времени, требуют проработки. Эти вопросы решаются во взаимодействии с государственными органами. То есть, мы делаем запрос, мы видим переписку, мы анализируем законодательные акты, но в решениях всегда два основных принципа - верховенство закона и справедливость.

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси