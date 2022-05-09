Старшие наставники передают опыт юным бойцам, тем самым помогают воспитать патриотов Беларуси

Сохранить память о подвиге предков и воспитать настоящих патриотов своей страны. Военно-патриотические клубы Беларуси работают с молодежью во всех регионах.

Как старшие наставники передают опыт юным бойцам, узнала Виктория Радевич.

Стать военным медиком, пополнить ряды армии или охранять покой мирных граждан. Такие юные и уже с такими амбициозными планами на жизнь. Но именно это и объединяет всех ребят, которые приходят на занятия в военно-патриотический клуб "Рысь".

Наравне с парнями на высоту взбираются хрупкие девушки. Ловкие и точные движения - результат не одной тренировки. Школьников, начиная с младших классов, обучают бойцы спецназа войсковой части 3214. К примеру, как оказать первую медицинскую помощь, как защититься от нападающей собаки и даже как выжить в лесу. На воспитание и перевоспитание приводят в том числе трудных подростков. Здесь ни от кого не отказываются.

Наши ребята программу подготовки проходят уверенно, потому что не первый день занимаются. И все схватывают на лету - не важно, какой возраст. Объем работы был проведен большой, в том числе и по воинской дисциплине. Наши дети достигли уже довольно-таки серьезного уровня. Вячеслав Квакухо, командир 9-й роты специального назначения в/ч 3214 ВВ МВД Беларуси

Заинтересовать ребят не всегда просто. Но все барьеры во взаимопонимании между старшими наставниками и воспитанниками стерты. Общий язык нашли буквально за месяц работы.

На момент открытия клуб насчитывал около 60 воспитанников. Со временем их численность только возрастала - сработало так называемое сарафанное радио. В школах, во дворах дети стали делиться между собой впечатлениями от занятий. Как результат - количество участников клуба увеличилось практически в 3 раза.

Подтянуть физподготовку, укрепить силу духа, развить любовь к Родине и готовность ее защищать. Первый круглогодичный военно-патриотический клуб "Рысь" на базе элитной части 3214 принял первых воспитанников в октябре прошлого года. Практически сразу же это место прозвали "кузницей патриотов". Едва начав работу, пилотный проект вызвал большой интерес среди юных белорусов и их родителей. И убедил, что военно-патриотическое воспитание может быть нестандартным, разнообразным и вовлекающим в процесс с головой.

Еще с утра они были обычными школьниками, а теперь стоят в одном строю с действующими военнослужащими войсковой части 5448 внутренних войск МВД. Всего за полгода молодых бойцов научили разбираться в том, в чем порой даже взрослый попадет впросак.

Выполнять задачи на отлично гранитовцев точно научат. Детей обучают заслуженные профессионалы своего дела: здесь, например, чемпионка мира по современному многоборью, мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по боксу и специалист по практической стрельбе и огневой подготовке.

Для того чтобы проверить подготовленность наших детей, мы проводим промежуточные сдачи зачетов и нормативов. За шесть месяцев мы провели два таких мероприятия, и видно, что дети начинают подрастать в подготовке. Летом мы планируем проводить летние лагеря. И в рамках лагеря по окончании учебного периода будем проводить итоговые зачеты, экзамены. Вадим Пугач, начальник службы гражданско-патриотического воспитания в/ч 5448 ВВ МВД Беларуси

Поблажек нет даже самым юным. 8-летние ребята наравне со старшими товарищами берут в руки оружие, собирают и разбирают автоматы, фехтуют и применяют приемы борьбы и рукопашного боя.

Я пришел сюда месяца два назад, меня привел сюда мой дядя, за что я ему очень сильно благодарен, потому что у меня все в семье занимаются спортом. Дмитрий Веселов, воспитанник военно-патриотического клуба "Гранит"

Клуб "Отвага" на базе войсковой части 5529 в столице один из молодых. Свою работу он начал в декабре прошлого года. Сегодня здесь по расписанию рукопашный бой.

Сам коллектив очень понравился, здесь почти все мои сверстники. У нас общий интерес и есть о чем поговорить. Вообще я сам по себе стал более уверенный и физически сильнее, ведь знаю навыки рукопашного боя. Вообще, думаю, в жизни пригодится: за девушку постоять и за себя. Эльдар Дарбаидзе, учащийся СШ № 101 г. Минска

Со дня открытия в клубе занимается десятиклассник Эльдар. Всего за несколько месяцев тренировок парень и его напарница Елизавета успели добиться больших успехов и уже показывают отличные результаты.

Решила попробовать, все-таки девочка, нужно за себя постоять. Мне очень понравилось. Очень интересно смотреть на ребят, которым это все нравится, у которых горят глаза. Больше всего нравится стрельба. Здесь есть инструкторы, которые все расскажут и покажут. Вообще здорово, что есть такие клубы. Елизавета Маслак, воспитанница военно-патриотического клуба "Отвага"

Так называемый идейный вдохновитель ребят - руководитель по военно-патриотическому воспитанию столичной школы № 101 Сергей Алексеевич Мещеряков. В прошлом он и сам военный. Дело жизни оставлять не захотел и решил передать свои знания и опыт молодому поколению.

Это ребята, которые мотивированно поступают, мотивированно выбирают цели, задачи, жизненную позицию. Это люди, которые построили на перспективу ближайшие жизненные планы. Допустим, Эльдар и Лиза видят себя в будущем в профессии с офицерскими погонами. А я просто обеспечиваю им условия для этого. Сергей Мещеряков, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 101 г. Минска

Идея воспитания патриотов своей Родины, особенно в нынешних реалиях, набрала большую популярность не только в столице, но и по всей стране. Всего в областных и районных центрах Беларуси действуют почти два десятка военно-патриотических клубов.

При воспитании семья - это первоочередное, то, что важно в большей степени, чем клуб. Но и родителей привлекаем к занятиям. Допустим, если это какие-то праздники, которые отмечают в Беларуси, мы родителей всегда привлекаем. Руслан Шиг, замначальника отделения идеологической работы по гражданско-патриотическому воспитанию в/ч 3214 ВВ МВД Беларуси

В конце учебного года воспитанники всех клубов сдадут свой первый итоговый зачет. Не исключено, что в ближайшее время соревноваться, кто быстрее, сильнее и опытнее, ученики будут на общем слете клубов Минска. Но это только планы. А пока военно-патриотические клубы готовятся принять школьников на летние каникулы. И как обычно, ребят ждет множество интересных заданий, полезных навыков и ярких впечатлений.