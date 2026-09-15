Старт осенней сессии: какие вопросы рассмотрит белорусский парламент

2 блока законопроектов рассмотрели депутаты на стартовом заседании 4-й сессии. Она открылась 15 сентября под знаком двух важных исторических дат: Дня народного единства и 30-летия Всебелорусского народного собрания.

Первые документы, которые рассмотрели в Овальном зале, связаны с сельским хозяйством. Новеллы призваны повысить эффективность использования ресурсов. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о мелиорации земель, об аквакультуре. В первом чтении - о ветеринарной деятельности.

В сегодняшней повестке сразу 2 международные ратификации: с Россией об обмене данными, с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Это важный шаг - официальные делегации и бизнес смогут координировать совместные проекты быстрее.

В целом повестка очередного законотворческого сезона обширная. Приоритеты работы обозначил Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Самый главный подход, требование главы государства, которым мы руководствуемся в своей депутатской деятельности, - законы должны идти от жизни. Не надо ничего нового придумывать, то, что не будет работать. Они не должны преследовать узковедомственные интересы. Поэтому сейчас при подготовке плана законопроектной деятельности, в которую вовлечены многие государственные органы, на следующий год исходим из того, что должно работать и рассматриваться то, что представляет конкретный интерес. Поэтому мы проведем, насколько это будет возможно, детальную ревизию с прогнозом последствий от принимаемых решений. Да, сложно заглянуть в этом плане за горизонт, но тем не менее те мероприятия, те семинары, выездные заседания по конкретным законопроектам, которые уже принимались, мы проводим, позволяют в какой-то степени это сделать, чтобы чувствовать и пульс времени, и предложение конкретных специалистов, конкретных организаций, конкретных граждан".

На 4-й сессии в центре внимания парламентариев большой пакет законопроектов. Среди них бюджетно-налоговые документы на следующий год, изменения в Трудовой кодекс, цифровизация экономики, вопросы семейной политики и демографической безопасности.