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Старт благотворительной акции "Наши дети"
Время новогодних чудес, внимания и неожиданных подарков. Минская область сегодня присоединилась к масштабному благотворительному марафону. По традиции в декабре во время акции "Наши дети" воспитанники детских домов, интернатов, приемных семей получают подарки, а самое главное - внимание взрослых людей. В эти минуты новогодний праздник проходит в Боровлянской средней школе № 2. Среди приглашенных гостей - дети из Минского района, в том числе нынешние победители первого этапа областного конкурса "Ученик года Минской области - 2020".
Для участников сегодняшнего праздника - новогодняя программа, театрализованное представление и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
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