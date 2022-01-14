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Старт больших спортивных возможностей - новый физкультурно-оздоровительный центр открыли в Михановичах

Этот проект - старт больших спортивных возможностей для будущих чемпионов. В агрогородке Михановичи Минского района сегодня открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр "Кит". На базе объекта два бассейна, тренажерный зал, а также мини-футбольная, баскетбольная и теннисная площадки. Новый комплекс - совместный проект Миноблисполкома и и компании "Газпром трансгаз Беларусь". Промышленники уже давно развивают в нашей стране детско-юношеский спорт по программе «Газпром - детям в Беларуси!». Объект в Михановичах - шестой по счету, в который инвестирует российский бизнес.

Кстати, "Кит" открыт для всех желающих. Сюда для поддержания формы и отдыха будут приходить жители Михановичей и ближайших населенных пунктов.

В ближайшее время на физкультурно-спортивной карте Минской области появятся и очередные новинки. В Старых Дорогах начали строить универсальный зал игровых видов спорта. Физкультурно-оздоровительные комплексы также возведут в Дзержинске и Фаниполе.

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