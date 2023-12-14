Старт Молодежному информационно-просветительскому марафону "Выбирай.BY" дали в Академии управления при Президенте Беларуси

По сути мы сегодня даем старт двухлетнему марафону. В Беларуси и 2024-й и 2025-й - годы электоральных кампаний. Лекторы молодые, талантливые. Приходя в молодежные аудитории, с одной стороны, они просвещают, с другой стороны, формируют свои компетенции. В том числе мы рассчитываем, что это будущие депутаты, политики.

Андрей Беляков, начальник центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси