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Старт Молодежному информационно-просветительскому марафону "Выбирай.BY" дали в Академии управления при Президенте Беларуси
В Минске дали старт Молодежному информационно-просветительскому марафону "Выбирай.BY". Основная задача проекта - подготовка экспертов из числа студентов, которые доступным языком смогут рассказать каждому об особенностях предстоящей избирательной кампании, инновациях в электоральной сфере и о международном опыте проведения выборов.
Сегодня в Академии управления собрались более 50 представителей пятнадцати белорусских вузов. Именно они станут спикерами в формате "равный обучает равного". На повестке - вопросы электоральной безопасности, а также организация выборов в единый день голосования.
Участие в электронной кампании - это святая обязанность каждого гражданина, потому что мы должны показывать свое активное волеизъявление, показывать, что нам небезразлична судьба страны, поэтому нужно знать, каким образом это все проходит, начиная от каких-то законодательных норм и заканчивая непосредственно процессом голосования.
По сути мы сегодня даем старт двухлетнему марафону. В Беларуси и 2024-й и 2025-й - годы электоральных кампаний. Лекторы молодые, талантливые. Приходя в молодежные аудитории, с одной стороны, они просвещают, с другой стороны, формируют свои компетенции. В том числе мы рассчитываем, что это будущие депутаты, политики.
Марафон "Выбирай.BY" реализуется по инициативе молодежного избирательного клуба "Выбор", который образован при Академии управления в феврале этого года. Участники клуба - студенты Академии управления, БГУ и БГЭУ - ведут работу по трем основным направлениям: проектно-образовательному, информационному и научно-аналитическому.
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