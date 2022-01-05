3.78 BYN
Старт открытым диалогам БРСМ "Сила закона" дали в Конституционном суде
Важно мнение молодежи. Сегодня в Конституционном суде дали старт открытым диалогам БРСМ "Сила закона". Дискуссионная площадка объединила около 200 человек: в онлайн-формате подключились области. Говорили об итогах работы Конституционной комиссии, о сущности дополнений и изменений в Основной закон страны, об усилении гарантий защиты прав гражданина.
В регионах Беларуси под эгидой организации состоится более 860 тематических диалогов, посвященных обсуждению нового проекта Конституции. В них примут участие около 26,5 тысячи человек.