Старт открытым диалогам БРСМ "Сила закона" дали в Конституционном суде

Важно мнение молодежи. Сегодня в Конституционном суде дали старт открытым диалогам БРСМ "Сила закона". Дискуссионная площадка объединила около 200 человек: в онлайн-формате подключились области. Говорили об итогах работы Конституционной комиссии, о сущности дополнений и изменений в Основной закон страны, об усилении гарантий защиты прав гражданина.