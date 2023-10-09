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Старт отопительного сезона! Узнали, когда потеплеют батареи в жилфонде Витебской, Гомельской и Брестской областей
В жилфонде Витебской области стартует отопительный сезон. В течение ближайших суток батареи в квартирах потеплеют у 95 процентов потребителей. Паспорта готовности подписаны, заблаговременно проведены все необходимые работы по замене тепловых сетей. И сегодня же тепло придет в детские сады, школы, больницы, гостиницы, музеи, архивы северного региона Беларуси.
Па районным центрам происходит включение в течение одних суток. По городу мы завязаны с представителями Витебскэнерго. Здесь у нас растягивается запуск на трое суток. Есть у нас еще регламентные работы по развоздушиванию системы отопления, но это уже частные случаи.
В Гомеле батареи сегодня потеплеют в детских садах, школах, поликлиниках, больницах, учреждениях соцобеспечения. Соответствующее распоряжение в связи с ухудшением погодных условий принял Гомельский горисполком. В жилой фонд тепло начнет поступать в ближайшее время. В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях - по согласованию с энергоснабжающей организацией после включения отопления в жилых домах.
Также Брестский облисполком направил в гор- и райисполкомы письмо о необходимости принятия на местном уровне решений о включении отопления. Ожидается, что с 10 октября на объекты социальной сферы начнут подавать тепло.
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