Старт отопительного сезона! Узнали, когда потеплеют батареи в жилфонде Витебской, Гомельской и Брестской областей

Па районным центрам происходит включение в течение одних суток. По городу мы завязаны с представителями Витебскэнерго. Здесь у нас растягивается запуск на трое суток. Есть у нас еще регламентные работы по развоздушиванию системы отопления, но это уже частные случаи.

Дмитрий Герасимов, первый замначальника главного управления ЖКХ Витебского облисполкома