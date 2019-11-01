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Старт продаж в последнем доме многофункционального комплекса "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" практически завершен. Стартовали продажи в последнем доме комплекса "Гоген". Это последняя стройка в комплексе "Маяк Минска" возле Национальной библиотеки, в квартале, изменившем облик восточной части столицы. Все подробности в репортаже Виктории Антоненковой.
Этот дом, названный в честь французского живописца Эжена Анри Поля Гогена, венчает квартал "Маяк Минска"
С его введением самый популярный жилой комплекс Минска будет завершен. По факту это последние 200 квартир от застройщика в этом месте. Возле Национальной библиотеки, уникальной Слепянской водной системы и главного проспекта страны, рядом с метро и устоявшейся инфраструктурой.
"Маяк Минска" - классический европейский квартал
Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall- здесь есть все, что необходимо современным горожанам. Здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center. Белорусский подход гораздо выгоднее предложений в соседних странах.
Все квартиры в доме "Гоген" свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров
Панорамное остекление со специальной тонировкой и лоджии на всех жилых этажах. В стилобате, который объединяет два 25-этажных здания, разместятся кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА. Жителей встретит дизайнерское лобби со стойкой консьержа. Дом оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами.
Ось квартала красивейшая пешеходная бульвар Пикассо
Пространство активной городской жизни, где проходят детские и районные праздники, городские ярмарки и фестивали. Бульвар венчает мультимедийный фонтан Dana Dance - новая городская достопримечательность столицы.
"Гоген" - последний дом комплекса, сдадут уже в августе следующего года. Еще можно успеть купить здесь квартиру. Для тех, кто внесет всю сумму, существенные скидки. Доступна рассрочка от застройщика на 5 лет, без справок и поручителей и кредиты по партнерским банковским программам по самым низким в стране ставкам. Какое решение подойдет именно вам - подскажут в отделе продаж.
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