Старт продаж в последнем доме многофункционального комплекса "Маяк Минска"

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" практически завершен. Стартовали продажи в последнем доме комплекса "Гоген". Это последняя стройка в комплексе "Маяк Минска" возле Национальной библиотеки, в квартале, изменившем облик восточной части столицы. Все подробности в репортаже Виктории Антоненковой.

Этот дом, названный в честь французского живописца Эжена Анри Поля Гогена, венчает квартал "Маяк Минска"

С его введением самый популярный жилой комплекс Минска будет завершен. По факту это последние 200 квартир от застройщика в этом месте. Возле Национальной библиотеки, уникальной Слепянской водной системы и главного проспекта страны, рядом с метро и устоявшейся инфраструктурой.

"Маяк Минска" - классический европейский квартал

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall- здесь есть все, что необходимо современным горожанам. Здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center. Белорусский подход гораздо выгоднее предложений в соседних странах.





Все квартиры в доме "Гоген" свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров

Панорамное остекление со специальной тонировкой и лоджии на всех жилых этажах. В стилобате, который объединяет два 25-этажных здания, разместятся кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА. Жителей встретит дизайнерское лобби со стойкой консьержа. Дом оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами.

Ось квартала красивейшая пешеходная бульвар Пикассо