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Старт продажи билетов на обновленную "Павлинку"
Снова любоваться "Павлинкой" во всей красе! Сегодня стартует продажа билетов на премьерный показ легендарного спектакля. Обновленной пьесой откроют 101-й сезон Купаловского. Напомним, афиша национального театра пустовала полгода. Вернуть в первую очередь главный козырь труппы решили с молодым составом актеров (студентов и выпускников университета культуры и Академии искусств).
Премьера "Павлинки" 3 марта
Конечно же, купаловские реплики о тудыма-сюдыма прозвучат и из уст народных патриархов: Овсянникова, Зубковой, Мироновой и Нефедовой. Актерский состав омолодил "Павлинку" за полтора месяца. Первый показ уже 3 марта. Купить билет можно и на показы 5, 6 и 7 марта.
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