Старт продажи билетов на обновленную "Павлинку"

Снова любоваться "Павлинкой" во всей красе! Сегодня стартует продажа билетов на премьерный показ легендарного спектакля. Обновленной пьесой откроют 101-й сезон Купаловского. Напомним, афиша национального театра пустовала полгода. Вернуть в первую очередь главный козырь труппы решили с молодым составом актеров (студентов и выпускников университета культуры и Академии искусств).

Конечно же, купаловские реплики о тудыма-сюдыма прозвучат и из уст народных патриархов: Овсянникова, Зубковой, Мироновой и Нефедовой. Актерский состав омолодил "Павлинку" за полтора месяца. Первый показ уже 3 марта. Купить билет можно и на показы 5, 6 и 7 марта.