Старт "Славянскому базару в Витебске" дадут Григорий Лепс, Сергей Безруков, Таисия Повалий, арт-группа "Хор Турецкого" и многие другие

Основное событие, которого всегда с нетерпением ждут гости, участники и зрители "Славянского базара в Витебске", - торжественная церемония открытия начнется через 2 часа.

Старт дадут именитые артисты, среди которых Григорий Лепс, Сергей Безруков, Таисия Повалий, арт-группа "Хор Турецкого", Денис Майданов, Алина Артц, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Зара, AURA, Руслан Алехно. Всего будет более полусотни звезд и коллективов. Впрочем, телезрители не останутся в стороне! Наши камеры работают в праздничном Витебске - телеверсию церемонии торжественного открытия фестиваля телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут в 22:00.

Сегодня будет неожиданный дуэт с нашим любимым российским исполнителем. Мы будем открывать «Славянский базар», первая песня. Это хит очень известный. Евгений Олейник, композитор, лидер группы AURA

У нас уже устоявшаяся традиция. Мы знаем, что в июле у нас два фестиваля, два праздника. Это «Славянский базар» и «Белые ночи». Для нас это параллель. Одинаково позитивно и тепло приветствуют всегда. Для нас это начало пути творческого.

Пацаном еще с родителями сидел дома, по телевизору смотрел «Славянский базар». Еще с детства все знакомо. И сегодня мы сегодня здесь, и это большая честь. Советуют драники попробовать! Значит, идем есть драники!