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"Стартап года - 2019" определят в Минске

В эту субботу пройдет юбилейная конференция-битва, приуроченная к десятилетию белорусского стартап-движения и венчурных инвестиций в стране.

"Стартап года" - это уникальная площадка представления инновационных бизнес-проектов потенциальным партнерам и инвесторам. Организаторы конференции отмечают, здесь можно встретить инвесторов из Силиконовой долины, Израиля, Германии, Китая, Украины, Польши, России и других стран.

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