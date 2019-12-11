"Стартап года - 2019" определят в Минске

В эту субботу пройдет юбилейная конференция-битва, приуроченная к десятилетию белорусского стартап-движения и венчурных инвестиций в стране.



"Стартап года" - это уникальная площадка представления инновационных бизнес-проектов потенциальным партнерам и инвесторам. Организаторы конференции отмечают, здесь можно встретить инвесторов из Силиконовой долины, Израиля, Германии, Китая, Украины, Польши, России и других стран.