Стартовал первый тур музыкального радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Юбилейный, 15-й сезон радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" официально стартовал. В Доме радио начался первый этап отбора. За путевку в финал борются вокалисты и музыканты от 10 до 25 лет.

Организаторы подвели итоги: в 2026 году получен абсолютный рекорд - более 600 заявок со всей страны. Эксперты погружены в дистанционные прослушивания. Они отсматривают сотни присланных видеозаписей, чтобы разглядеть вокальный и музыкальный потенциал участников даже через экран монитора.

Владимир Громов, народный артист Беларуси, член жюри, наставник шоу "Фактор. BY":

"Естественно, хочется увидеть неугасающий интерес у людей, которые приходят в эту профессию, необязательно на конкурс, человек хочет заниматься каким-то делом. Музыка, конечно, разноплановая, это и инструменталисты, и вокалисты, но, тем не менее, я хочу увидеть людей, заинтересованных в том, что они делают, увидеть исполнителей интересных на сцене, которые несут в себе какую-то свою историю. И через произведение, то, что написал автор слов, композитор, пропустив через себя, выдал нам свои переживания и свою историю".

Конкуренция огромная, ведь на кону путевка во второй тур и заветный шанс выступить в Большой студии Дома радио, но уже вживую. Имена тех, кто преодолеет этот онлайн-барьер, судейская коллегия назовет после 9 ноября.