Стартовал прием заявок на 20-й юбилейный молодежный театральный форум M.@rt.контакт
Автор:Редакция news.by
Стартовал прием заявок на 20-й юбилейный международный молодежный театральный форум "M.@rt.контакт".
За два десятилетия фестиваль стал настоящей Меккой для заядлых театралов не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Традиционно он проходит в Могилевском областном драматическом театре.
Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку, которую можно найти на сайте форума. Анкету необходимо прислать на почту организаторов до 31 октября.