Стартовал II Форум ректоров вузов Беларуси и Таджикистана

Обмен педагогическим опытом, издание совместных сборников и онлайн-курсы русского языка. Сегодня дан старт II Форуму ректоров вузов Беларуси и Таджикистана. В торжественном открытии приняли участие министры образования двух стран. Состоялось подписание плана совместных действий между министерствами до 2026 года.

План предусматривает реализацию проектов и проведение международных конференций. В ближайшие дни участники форума обсудят вопросы обмена преподавательским составом и студентами, а также возможность создания летних лагерей.

Участники ознакомились с инновационной продукцией университета информатики и радиоэлектроники. Планируется подписание десяти прямых договоренностей между вузами Беларуси и Таджикистана. Форум продолжит работу до 10 октября.