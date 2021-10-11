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Стартовал месяц по наведению порядка в Минске

Генеральная уборка подъездов и подвалов, а во дворах - ремонт дорог и тротуаров. В столице продолжается месяц по наведению порядка. Только в Ленинском районе обновят почти 640 домов. Вместе с ними - детские игровые и спортивные комплексы, скамейки, лестницы, заборы. Благоустраивают и зеленые зоны: восстанавливают газоны, убирают опавшую листву.

Работы очень много, мы прилагаем усердие. Листва, конечно, еще будет падать. В первую очередь мы убираем жилые дома, где сильное падение листвы, и дома, которые прилегают к проспекту. Техника заказывается ежедневно, ежедневно вывозим около 100 кубов листвы.
Сабина Миралова, заместитель директора ЖЭУ № 1 Ленинского района г. Минска
Листвы падает много. Но в данный момент погода благоприятная: сухая, нет дождей, солнышко. Наводить порядок гораздо приятнее в такую погоду.
Юлия Андросик, рабочая по комплексной уборке и удержанию домовладений ЖЭУ № 1 Ленинского района г. Минска

Сделать свой город еще уютнее жители столицы выходят семьями. Занимаются не только уборкой смежных территорий и парков, но и высадкой цветов и кустарников. Полезные советы и рекомендации по озеленению можно найти на сайте проекта "Зеленый двор вместе". Поддержать его приглашают и в ближайшую субботу.

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