Стартовал месяц по наведению порядка в Минске

Работы очень много, мы прилагаем усердие. Листва, конечно, еще будет падать. В первую очередь мы убираем жилые дома, где сильное падение листвы, и дома, которые прилегают к проспекту. Техника заказывается ежедневно, ежедневно вывозим около 100 кубов листвы.

Сабина Миралова, заместитель директора ЖЭУ № 1 Ленинского района г. Минска