Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Стартовал Международный фестиваль "Белорусские фортепианные ассамблеи"

К 90-летнему юбилею Белорусской академии музыки. Стартовал международный фестиваль "Белорусские фортепианные ассамблеи". В программе - открытый конкурс пианистов на лучшее исполнение произведений белорусских композиторов памяти Матуковской, конкурс по произведениям Шопена, а также мастер-классы ведущих профессоров по классу фортепиано, в частности, ректора Уральской консерватории имени Мусоргского и заслуженного артиста России Валерия Шкарупы.

Сегодня вечером в Большом зале консерватории - концерт фортепианной музыки учащихся детских музыкальных школ.