К 90-летнему юбилею Белорусской академии музыки. Стартовал международный фестиваль "Белорусские фортепианные ассамблеи". В программе - открытый конкурс пианистов на лучшее исполнение произведений белорусских композиторов памяти Матуковской, конкурс по произведениям Шопена, а также мастер-классы ведущих профессоров по классу фортепиано, в частности, ректора Уральской консерватории имени Мусоргского и заслуженного артиста России Валерия Шкарупы.