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Стартовал международный конкурс пианистов "Минск-2021"
Минск - столица классической музыки! На 10 дней молодых и талантливых музыкантов объединит Международный конкурс пианистов "Минск-2021". Первый тур творческих соревнований в эти минуты проходит на сцене Белорусской государственной академии музыки. Он будет длиться 2 дня. Участие в форуме принимают сольные исполнители в возрасте от 16 до 30 лет. Организаторы получили около полусотни заявок из 7 стран. Гранд-финал пройдет 9 декабря в Белгосфилармонии. На выбор участников - исполнение произведений Бетховена, Брамса, Шопена и других всемирно известных композиторов.
Престижный конкурс пианистов с историей в четверть века в этом году вернулся в белорусскую столицу после 7 лет перерыва. Его призовой фонд составит около 30 тысяч евро. 10 декабря виртуозы зазвучат в тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси. Телеверсию концерта-открытия форума любители классической музыки смогут увидеть 5 декабря в эфире телеканала "Беларусь 3".
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