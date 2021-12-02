ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стартовал международный конкурс пианистов "Минск-2021"

Минск - столица классической музыки! На 10 дней молодых и талантливых музыкантов объединит Международный конкурс пианистов "Минск-2021". Первый тур творческих соревнований в эти минуты проходит на сцене Белорусской государственной академии музыки. Он будет длиться 2 дня. Участие в форуме принимают сольные исполнители в возрасте от 16 до 30 лет. Организаторы получили около полусотни заявок из 7 стран. Гранд-финал пройдет 9 декабря в Белгосфилармонии. На выбор участников - исполнение произведений Бетховена, Брамса, Шопена и других всемирно известных композиторов.

Престижный конкурс пианистов с историей в четверть века в этом году вернулся в белорусскую столицу после 7 лет перерыва. Его призовой фонд составит около 30 тысяч евро. 10 декабря виртуозы зазвучат в тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси. Телеверсию концерта-открытия форума любители классической музыки смогут увидеть 5 декабря в эфире телеканала "Беларусь 3".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все