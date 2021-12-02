Стартовал международный конкурс пианистов "Минск-2021"

Минск - столица классической музыки! На 10 дней молодых и талантливых музыкантов объединит Международный конкурс пианистов "Минск-2021". Первый тур творческих соревнований в эти минуты проходит на сцене Белорусской государственной академии музыки. Он будет длиться 2 дня. Участие в форуме принимают сольные исполнители в возрасте от 16 до 30 лет. Организаторы получили около полусотни заявок из 7 стран. Гранд-финал пройдет 9 декабря в Белгосфилармонии. На выбор участников - исполнение произведений Бетховена, Брамса, Шопена и других всемирно известных композиторов.