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Стартовал новый этап предвыборной кампании - агитация. О формах, гарантиях и запретах рассказала секретарь ЦИК Беларуси
Сегодня (за 25 дней до выборов) в Беларуси стартует самая активная часть избирательной кампании - агитация. Завершится она, как того требует законодательство, 24 февраля. 25 февраля - день тишины!
Какие формы предвыборной агитации есть и какие законодательные гарантии, а также как формируются избирательные фонды. Об электоральной кампании рассказала секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская.
Сегодня кандидатам уже мало просто рассказать свою предвыборную программу, нужно каким-то образом удивить и заинтересовать избирателей
"Законодательством установлены различные формы проведения агитационных действий: это собрания, митинги, пикеты, изготовление, распространение печатных агитационных материалов. Исполнительными распорядительными органами в том числе принят ряд решений, которые касаются также организации работы кандидатами в период проведения предвыборных мероприятий, в частности определены места, в которых разрешается проводить массовые мероприятия, это собрания, митинги, пикеты. Такого рода мероприятия могут проводиться кандидатами и их доверенными лицами в так называемом уведомительном порядке, т.е. каких-либо дополнительных разрешений на проведение в таких формах агитационных действий закон не требует", - уточнила секретарь ЦИК.
Кроме того, исполкомы также определили помещения, в которых кандидаты вправе организовывать встречи со своим электоратом, и вместе с этим выделены наиболее посещаемые избирателями места на территории участков для голосования, где кандидаты имеют возможность беспрепятственно разместить свои агитационные материалы.
О чем нельзя агитировать
Нельзя осуществлять пропаганду войны, нельзя призывать к насильственному изменению конституционного строя, распространять сведения, порочащие честь и достоинство должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов. Нельзя призывать к переносу выборов, срыву проведения выборов. Кроме того, в период агитации кандидаты и доверенные лица не могут вручать избирателям подарки или проводить льготную распродажу товаров, оказывать бесплатные услуги.
Как журналисты могут освещать данный этап
"Закон предусматривает возможность бесплатных выступлений для кандидатов в Палату представителей по телевидению. Устанавливается график таких выступлений. Была проведена окружными комиссиями жеребьевка, установлена последовательность кто за кем будет выступать по телевидению. И собственно время эфира", - отметила Балдовская.
Если речь идет о кандидатах в депутаты областных, Минского городского, районных советов депутатов, то они имеют право по закону размещать свои предвыборные программы на сайтах соответствующих исполнительных комитетов.
О формировании избирательных фондов. Если есть желание и возможность, что еще может сделать кандидат и за чей счет?
"Законом предусмотрено условие, что все агитационные мероприятия, если они требуют каких-то финансовых затрат, могут осуществляться исключительно за счет средств собственного избирательного фонда конкретного кандидата", - уточнила Балдовская.
Например, если кандидат хочет разместить в иной газете свою предвыборную программу, то он может сделать это за счет средств этого фонда. Или он хочет снять в аренду помещение и провести встречу со своими избирателями, он имеет право проводить установленные законом формы агитации, в том числе за счет собственных средств.
К слову, закон запрещает использование для организации проведения выборов иностранных финансовых ресурсов. Соответствующие окружные территориальные комиссии собирают отчетность у кандидатов о формировании избирательных фондов, об использовании средств, об источниках пополнения этих фондов.
"Законодательство достаточно обеспечивает гарантии соблюдения требований закона при формировании, использовании средств этих фондов", - добавила секретарь ЦИК.
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