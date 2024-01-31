Стартовал новый этап предвыборной кампании - агитация. О формах, гарантиях и запретах рассказала секретарь ЦИК Беларуси

Сегодня (за 25 дней до выборов) в Беларуси стартует самая активная часть избирательной кампании - агитация. Завершится она, как того требует законодательство, 24 февраля. 25 февраля - день тишины!

Какие формы предвыборной агитации есть и какие законодательные гарантии, а также как формируются избирательные фонды. Об электоральной кампании рассказала секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская.

Сегодня кандидатам уже мало просто рассказать свою предвыборную программу, нужно каким-то образом удивить и заинтересовать избирателей

"Законодательством установлены различные формы проведения агитационных действий: это собрания, митинги, пикеты, изготовление, распространение печатных агитационных материалов. Исполнительными распорядительными органами в том числе принят ряд решений, которые касаются также организации работы кандидатами в период проведения предвыборных мероприятий, в частности определены места, в которых разрешается проводить массовые мероприятия, это собрания, митинги, пикеты. Такого рода мероприятия могут проводиться кандидатами и их доверенными лицами в так называемом уведомительном порядке, т.е. каких-либо дополнительных разрешений на проведение в таких формах агитационных действий закон не требует", - уточнила секретарь ЦИК.

Кроме того, исполкомы также определили помещения, в которых кандидаты вправе организовывать встречи со своим электоратом, и вместе с этим выделены наиболее посещаемые избирателями места на территории участков для голосования, где кандидаты имеют возможность беспрепятственно разместить свои агитационные материалы.

О чем нельзя агитировать

Нельзя осуществлять пропаганду войны, нельзя призывать к насильственному изменению конституционного строя, распространять сведения, порочащие честь и достоинство должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов. Нельзя призывать к переносу выборов, срыву проведения выборов. Кроме того, в период агитации кандидаты и доверенные лица не могут вручать избирателям подарки или проводить льготную распродажу товаров, оказывать бесплатные услуги. Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси

Как журналисты могут освещать данный этап

"Закон предусматривает возможность бесплатных выступлений для кандидатов в Палату представителей по телевидению. Устанавливается график таких выступлений. Была проведена окружными комиссиями жеребьевка, установлена последовательность кто за кем будет выступать по телевидению. И собственно время эфира", - отметила Балдовская.





Если речь идет о кандидатах в депутаты областных, Минского городского, районных советов депутатов, то они имеют право по закону размещать свои предвыборные программы на сайтах соответствующих исполнительных комитетов.

О формировании избирательных фондов. Если есть желание и возможность, что еще может сделать кандидат и за чей счет?

"Законом предусмотрено условие, что все агитационные мероприятия, если они требуют каких-то финансовых затрат, могут осуществляться исключительно за счет средств собственного избирательного фонда конкретного кандидата", - уточнила Балдовская.

Например, если кандидат хочет разместить в иной газете свою предвыборную программу, то он может сделать это за счет средств этого фонда. Или он хочет снять в аренду помещение и провести встречу со своими избирателями, он имеет право проводить установленные законом формы агитации, в том числе за счет собственных средств.

К слову, закон запрещает использование для организации проведения выборов иностранных финансовых ресурсов. Соответствующие окружные территориальные комиссии собирают отчетность у кандидатов о формировании избирательных фондов, об использовании средств, об источниках пополнения этих фондов.