Стартовал общенациональный кастинг вокального шоу "ФАКТОР.BY"

"ФАКТОР.BY" продолжает вокальную экспедицию. Белтелерадиокомпания ищет таланты по всей стране, но прослушивания проходят на одной из самых престижных площадок - в концертном зале "Минск". В первый день жюри, состоящее из финалистов первого сезона Никиты Белько, Анастасии Кравченко и Анеты Капбы, отсмотрело 54 оффлайн-заявки тех, кто решил показать себя в реальной жизни, а не по видеозаписи. Прослушивания проходят в режиме живого звука, без музыкального сопровождения. Не приветствуется и использование инструментов.