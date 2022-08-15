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Стартовал общенациональный кастинг вокального шоу "ФАКТОР.BY"

"ФАКТОР.BY" продолжает вокальную экспедицию. Белтелерадиокомпания ищет таланты по всей стране, но прослушивания проходят на одной из самых престижных площадок - в концертном зале "Минск". В первый день жюри, состоящее из финалистов первого сезона Никиты Белько, Анастасии Кравченко и Анеты Капбы, отсмотрело 54 оффлайн-заявки тех, кто решил показать себя в реальной жизни, а не по видеозаписи. Прослушивания проходят в режиме живого звука, без музыкального сопровождения. Не приветствуется и использование инструментов.

До 21 августа эксперты будут слушать, смотреть и общаться с потенциальными кандидатами для участия в шоу. Никаких возрастных рамок проект не ставит, кроме одной - с 16 лет. Ждут солистов и коллективы - дуэты и группы. Первые выпуски проекта "ФАКТОР.BY" выйдут в эфир уже в октябре.

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