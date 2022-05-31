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Стартовал прием заявок на VII фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

От геополитической борьбы в современном мире до судьбы отдельного человека. Сегодня официально стартовал прием работ на VII фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Об этом сообщили организаторы во время пресс-конференции в формате видеомоста с Москвой. Заявки можно отправлять до середины августа. Центральными темами форума станут памятные даты Великой Отечественной войны, 100-летие создания СССР, денацификация и нацизм в XXI веке. Не обойдут кинематографисты и вопросы, связанные с защитой исторического наследия и перспективами интеграционных процессов на евразийском пространстве. Острые темы обещают затронуть не только в документальных фильмах, но и на круглых столах кинофорума.


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Андрей Кривошеев, исполнительный директор фестиваля "Евразия.DOC": Для Беларуси, понятно, самый актуальный блок и тема – это Год исторической памяти и повестка сохранения и приумножения дискуссий вокруг истории, нашей общей истории с Российской Федерацией. Кроме того, естественно мы никуда не уйдет от ее политического противостояния по линии Восток-Запад, к сожалению, потому что в очередной раз Беларусь оказывается втянута в эту повестку. Рядом с нашими границами идут боевые действия. Беларусь является одной из сторон миротворческого переговорного процесса. Поэтому, безусловно, эта тематика будет интересовать и нас. Я очень надеюсь, что наши авторы проанализируют причины.

Фестиваль пройдет с 3 по 7 октября. Традиционно мероприятия кинофорума состоятся в Минске и Смоленске. Напомним, в прошлом году на фестиваль поступило рекордное число работ - почти 200 заявок из 21-й страны.

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