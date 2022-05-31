Стартовал прием заявок на VII фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

Андрей Кривошеев, исполнительный директор фестиваля "Евразия.DOC": Для Беларуси, понятно, самый актуальный блок и тема – это Год исторической памяти и повестка сохранения и приумножения дискуссий вокруг истории, нашей общей истории с Российской Федерацией. Кроме того, естественно мы никуда не уйдет от ее политического противостояния по линии Восток-Запад, к сожалению, потому что в очередной раз Беларусь оказывается втянута в эту повестку. Рядом с нашими границами идут боевые действия. Беларусь является одной из сторон миротворческого переговорного процесса. Поэтому, безусловно, эта тематика будет интересовать и нас. Я очень надеюсь, что наши авторы проанализируют причины.