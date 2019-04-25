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Стартовал проект БРСМ "Беларусь помнит"

В столице стартовал республиканский проект "Беларусь помнит". Финалистки конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна" на патриотической фотосессии представили портреты героев Великой Отечественной войны. Девушки подготовили боевые истории о своих прадедах и героях региона. Кадры войдут в большую выставку патриотического конкурса фотографии "Потомки Победы". Найти патриотические посты в социальных сетях можно под хэштегом "Беларусь помнит".

Конкурс фотографий - только часть масштабного проекта. 26 апреля состоится диалог поколений. Финалистки "Королевы Весны" в Минске встретятся с ветеранами, которые поделятся воспоминаниями о Великой Победе.

Серия видеороликов "Беларусь помнит" подготовлена к 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков

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