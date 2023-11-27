Стартовал второй сезон конкурса молодых журналистов "Пресс-код"

Дан старт финальным мероприятиям второго сезона конкурса молодых журналистов "Пресс-код". Участие принимают представители печатных и электронных СМИ со всей страны. В адрес оргкомитета поступила 341 заявка. Для оценки авторских работ каждый участник прошел защиту своего материала на региональном уровне. А сегодня жюри рассматривает материалы в заключительном туре.

Видеоблогер Денис Вакулик приехал с различными видеороликами на номинацию "Лучший видеоблог". Как он признается, снимает ролики на протяжении 7 лет. Видеоблог - это вся его жизнь.

После победы на конкурсе в прошлом году Антон Савенок получил известность. "Меня начали приглашать на различные ток-шоу и прямые эфиры на радио. В один из дней предложили трудоустроиться", - рассказал он.

В этом сезоне ребята очно представляют свою работу, а не заочно, как это было в прошлом году, рассказал член жюри конкурса, официальный представитель ЦК БРСМ Екатерина Лакисова. "В прошлом году был такой дебют, и были определенные результаты. Могу, забегая наперед, сказать, что из числа участников прошлого года некоторые ребята уже работают в средствах массовой информации. Поэтому было принято решение проект продлить. Теперь он будет проходить на постоянной основе. Второй сезон мы немного форматировали. Был ряд изменений".