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Стартовал второй сезон конкурса молодых журналистов "Пресс-код"
Дан старт финальным мероприятиям второго сезона конкурса молодых журналистов "Пресс-код". Участие принимают представители печатных и электронных СМИ со всей страны. В адрес оргкомитета поступила 341 заявка. Для оценки авторских работ каждый участник прошел защиту своего материала на региональном уровне. А сегодня жюри рассматривает материалы в заключительном туре.
Видеоблогер Денис Вакулик приехал с различными видеороликами на номинацию "Лучший видеоблог". Как он признается, снимает ролики на протяжении 7 лет. Видеоблог - это вся его жизнь.
После победы на конкурсе в прошлом году Антон Савенок получил известность. "Меня начали приглашать на различные ток-шоу и прямые эфиры на радио. В один из дней предложили трудоустроиться", - рассказал он.
В этом сезоне ребята очно представляют свою работу, а не заочно, как это было в прошлом году, рассказал член жюри конкурса, официальный представитель ЦК БРСМ Екатерина Лакисова. "В прошлом году был такой дебют, и были определенные результаты. Могу, забегая наперед, сказать, что из числа участников прошлого года некоторые ребята уже работают в средствах массовой информации. Поэтому было принято решение проект продлить. Теперь он будет проходить на постоянной основе. Второй сезон мы немного форматировали. Был ряд изменений".
Победителей определят в номинациях "Лучший видеосюжет о памятных местах Беларуси", "Лучший видеоблог", "Операторская работа" и других. 14 имен триумфаторов назовут в рамках Форума молодых журналистов в середине декабря.
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