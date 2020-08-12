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Стартовала благотворительная акция "В школу с добрым сердцем"
Время готовиться ученикам и родителям и к новому учебному году. В одном из столичных универмагов под школьный шопинг отвели около 2 тысяч квадратных метров торговой площади. Покупателям предлагают полтысячи моделей формы делового стиля, почти 300 вариантов трикотажных изделий, 200 - обуви и столько же моделей ранцев. Кстати, в определенные дни приобрести все можно с приятной скидкой. И сегодня стартовала благотворительная акция "В школу с добрым сердцем". Волонтеры организовали сбор канцелярских и спортивных товаров для детей. Помощь направят школьникам из многодетных и неполных семей.
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