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Стартовала благотворительная акция "В школу с добрым сердцем"

Со школьными ярмарками стартовала и благотворительная акция "В школу с добрым сердцем". Волонтерские отряды БРСМ организовали сбор канцтоваров, школьных и спортивных принадлежностей. Вещи к новому учебному году передадут многодетным или неполным семьям, помогут и детским интернатным учреждениям. Присоединиться к хорошему делу может каждый - нужные подарки можно оставить в специальных коробках. Их установили во всех уголках центрального региона, одна из них находится в Борисове.

Сейчас волонтерское движение "Доброе сердце" насчитывает почти 38 тысяч юношей и девушек. Сбор необходимых принадлежностей продлится до 3 сентября.


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