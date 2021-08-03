3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Стартовала благотворительная акция "В школу с добрым сердцем"
Со школьными ярмарками стартовала и благотворительная акция "В школу с добрым сердцем". Волонтерские отряды БРСМ организовали сбор канцтоваров, школьных и спортивных принадлежностей. Вещи к новому учебному году передадут многодетным или неполным семьям, помогут и детским интернатным учреждениям. Присоединиться к хорошему делу может каждый - нужные подарки можно оставить в специальных коробках. Их установили во всех уголках центрального региона, одна из них находится в Борисове.
Сейчас волонтерское движение "Доброе сердце" насчитывает почти 38 тысяч юношей и девушек. Сбор необходимых принадлежностей продлится до 3 сентября.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов