Стартовала кампания по декларированию доходов - отчитаться можно дистанционно

В стране стартовала кампания по декларированию доходов граждан. Есть 3 месяца, чтобы отчитаться перед налоговой. Конечно, это требование касается далеко не каждого, а лишь тех, кто получал доходы за границей или из-за границы (при этом переводы от близких родственников не в счет). Это касается тех, кто продавал в течение года несколько легковых машин или одну грузовую. А также граждан, которые за последние 5 лет продали две или более квартиры, дома или земельных участка. Это касается и дорогих подарков. Если их сумма превышает 8 тысяч рублей, декларировать доход тоже придется. Кстати, для этого необязательно посещать налоговую. Отчитаться можно дистанционно через личный кабинет плательщика на портале налоговых органов.