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Стартовала кампания по декларированию доходов - отчитаться можно дистанционно
В стране стартовала кампания по декларированию доходов граждан. Есть 3 месяца, чтобы отчитаться перед налоговой. Конечно, это требование касается далеко не каждого, а лишь тех, кто получал доходы за границей или из-за границы (при этом переводы от близких родственников не в счет). Это касается тех, кто продавал в течение года несколько легковых машин или одну грузовую. А также граждан, которые за последние 5 лет продали две или более квартиры, дома или земельных участка. Это касается и дорогих подарков. Если их сумма превышает 8 тысяч рублей, декларировать доход тоже придется. Кстати, для этого необязательно посещать налоговую. Отчитаться можно дистанционно через личный кабинет плательщика на портале налоговых органов.
Преимущество подачи деклараций в электронном виде - это то, что налоговый орган предоставляет предварительно заполненный макет декларации. Т.е. плательщик открывает, видит те доходы, которые он получал в течение отчетного года, при необходимости корректирует, дополняет, удаляет. И уже готовую декларацию направляет в налоговый орган. При этом физическому лицу не требуется наличие ключа электронной цифровой подписи. Это экономит время плательщика. Кроме того, пандемийные мероприятия показали, находясь абсолютно в любой точке мира или нашей страны, можно спокойно подать электронную декларацию через сайт.
В последние годы налоговая делает ставку на дистанционное взаимодействие. Это удобно, экономит время, позволяет быть на связи с любой точки мира. Если 5 лет назад около 5 % белорусов подавали декларации в электронном виде, то по итогам прошлого года их число выросло до 90 %.
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