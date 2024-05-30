Стартовала подготовка к Минскому полумарафону - 2024

Минский полумарафон в нынешнем году пройдет 8 сентября. Подготовка к нему уже началась. Первую тренировку провел и звездный состав участников беговой команды "Дрим тим" - известные люди из мира шоу-бизнеса, спорта, медийной сферы. Каждую среду вплоть до старта команда будет проводить тренировки под руководством профессионалов, а в соцсетях рассказывать о прогрессе. К слову, среди участников в этом сезоне журналисты Агентства теленовостей Виктория Сенкевич, Кристина Камыш и Андрей Козлов, а также ведущая "Добрай раніцы, Беларусь!" Екатерина Антонова.