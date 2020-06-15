Стартовала приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования

В этом году прием осуществляют 127 учреждений по более чем 260 профессиям. Учреждения образования следят за изменениями в потребности региональных рынков труда. Так, уже в этом году планируется начать подготовку скорняков-раскройщиков, аппаратчиков вытяжки, заливщиков металла, а в отдельных учреждениях появится 133 новых профессий. В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят почти 75 %.