Стартовала проверка сил реагирования Союзного государства

На фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Беларуси, наши и российские военные испытают свою боеготовность. Дан старт проверке сил реагирования Союзного государства. Привлекается и часть подразделений российского Восточного военного округа. Вооруженные силы России и техника уже прибыли в Беларусь. Военные подготовятся не только к действиям в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях. Напомним, отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах еще в декабре договорились президенты Беларуси и России. Маневры пройдут на территории Беларуси в феврале в два этапа. Первый - до 9 февраля - в нем задействуют средства ПВО. Второй предполагает совместные учения "Союзная решимость 2022". Они продлятся с 10 по 20 февраля. Сегодня на брифинге начальник Департамента международного военного сотрудничества Олег Воинов разъяснил военным атташе, какие вопросы отработают Беларусь и Россия во время "Союзной решимости 2022".