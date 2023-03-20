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Стартовала проверка территориальной обороны Минской области
Первый этап комплексной проверки территориальной обороны Минской области стартовал 20 марта. Проверка проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил под руководством начальника Генерального штаба Виктора Гулевича.
Планируется дать оценку работе должностных лиц областного и Борисовского районного исполнительных комитетов по руководству формированием территориальных войск и выполнению учебно-боевых задач. Сформированным воинским частям территориальных войск Борисовского района предстоит решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел. Из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных.
Губернатору Минской области вручен пакет на приведение в боевую готовность штаба районной территориальной обороны и батальона территориальных войск. Мероприятия будут проводиться в Борисовском районе. Также в рамках проверки будет проводиться апробация применения народного ополчения. Тема важная, животрепещущая, и ей будет уделено особое внимание в рамках данного мероприятия.
По результатам проверки будет оцениваться способность должностных лиц исполнительных комитетов как области, так и района сформировать территориальные войска, а также готовность штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск выполнить задачи по предназначению.
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