Стартовала проверка территориальной обороны Минской области

Губернатору Минской области вручен пакет на приведение в боевую готовность штаба районной территориальной обороны и батальона территориальных войск. Мероприятия будут проводиться в Борисовском районе. Также в рамках проверки будет проводиться апробация применения народного ополчения. Тема важная, животрепещущая, и ей будет уделено особое внимание в рамках данного мероприятия.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси