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Стартовала проверка территориальной обороны Минской области

Первый этап комплексной проверки территориальной обороны Минской области стартовал 20 марта. Проверка проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил под руководством начальника Генерального штаба Виктора Гулевича.

Планируется дать оценку работе должностных лиц областного и Борисовского районного исполнительных комитетов по руководству формированием территориальных войск и выполнению учебно-боевых задач. Сформированным воинским частям территориальных войск Борисовского района предстоит решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел. Из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных.

Губернатору Минской области вручен пакет на приведение в боевую готовность штаба районной территориальной обороны и батальона территориальных войск. Мероприятия будут проводиться в Борисовском районе. Также в рамках проверки будет проводиться апробация применения народного ополчения. Тема важная, животрепещущая, и ей будет уделено особое внимание в рамках данного мероприятия.
Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси

По результатам проверки будет оцениваться способность должностных лиц исполнительных комитетов как области, так и района сформировать территориальные войска, а также готовность штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск выполнить задачи по предназначению.

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