Беларусь мирная страна, мы никогда не забудем подвиг нашего народа. Такие слова сегодня звучали возле монумента "Танк-освободитель". В стране стартовала республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Руководство и работники Управделами Президента Беларуси в центре Минска почтили память воинов-освободителей. Венки и цветы возложили к памятнику в честь танкистов, которые первыми вступили в Минск в июле 1944.

Акция началась в Управлении делами Президента и уже набирает обороты. Управляющий делами Президента Беларуси Валерий Иванов планирует, что она будет широко проведена по всей территории Беларуси: "Республика Беларусь - мирная страна. Беларусь помнит, что происходило здесь во время немецко-фашистской оккупации. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа, тех людей, которые отдали свои жизни, создавая победу над фашистами".

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит в Беларуси как дань памяти подвигам и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны и Великую Победу. В эти дни ко всем памятникам воинской славы и захоронениям жертв Великой Отечественной войны возложат венки и цветы. К движению может присоединиться любой желающий. Торжественные церемонии проходят по всей Беларуси.