Стартовали совместные летно-тактические учения ВС Беларуси и России

Обеспечить военную безопасность Союзного государства. Подразделение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск приступило к выполнению ряда учебно-боевых задач. После совершения марша на 227-й общевойсковой полигон военнослужащие начнут контрольные занятия по предметам боевой подготовки. Напомним, о развертывании совместной региональной группировки войск договорились президенты Беларуси и России в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

Сегодня же в нашей стране начнутся летно-тактические учения Вооруженных Сил Беларуси и России. Для участия в маневрах к нам прибыли подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации. Учения, которые призваны отработать методы разведки и обороны важных объектов, продлятся до 1 февраля. В них будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.