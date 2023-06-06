Стартовали вступительные испытания для целевиков - больше всего желающих учиться в БГМУ

В Беларуси начались вступительные испытания для целевиков. Абитуриенты сдают внутренний устный экзамен по профильному предмету. Особенность этого года: в составе приемной комиссии преподаватель вуза и учитель. Конкурс будет формироваться на основе аттестата и оценки по внутреннему экзамену в университете. Цифры приема для целевиков увеличены на педагогические, сельскохозяйственные и медицинские специальности, поэтому в столичный медвуз из-за большого количества желающих на некоторые специальности уже конкурс.